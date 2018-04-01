Киевлян предупредили о порывах ветра ночью и утром 2 апреля

22:39, 1 апреля 2018
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Порывы ветра составят 15-20 м/сек.

Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве / фото УНИАН
Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве / фото УНИАН

Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве ночью и утром 2 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Ночью и утром 2 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.

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