Киевлян предупредили о порывах ветра ночью и утром 2 апреля
Порывы ветра составят 15-20 м/сек.
Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве ночью и утром 2 апреля.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
«Ночью и утром 2 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.
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