Киевлян предупредили о порывах ветра ночью и утром 2 апреля

Порывы ветра составят 15-20 м/сек.

Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве / фото УНИАН

Синоптики предупреждают о порывах ветра в Киеве ночью и утром 2 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Ночью и утром 2 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.