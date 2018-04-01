Прогноз погоды на 2 апреля: Украину зальют дожди и мокрый снег
Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков.
Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"2 апреля весна опять выбрыкнет похолоданием и даже мокрым снегом", – отметила она.
Дождливый и теплый: в последний день марта температура в Украине поднимется до +17°
По словам Диденко, на западе и в северных областях температура воздуха составит +3...+9 градусов, а ночью на градусниках ожидаются даже небольшие "минусы".
Однако на востоке, в центре и на юге погода останется теплой, +9...+15 градусов.
В целом на всей территории Украины пройдут дожди. Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков.
Прогноз погоды на понедельник, 2 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +7...+9
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +7...+9
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +12...+14
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +5...+7
Сумы – +6...+8
Полтава – +10...+12
Днепр – +11...+13
Запорожье – +11...+13
Донецк – +11...+13
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +6...+8
Погода в Украине
-
Винница+28°... +17°
-
Днепр+31°... +19°
-
Донецк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +14°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+32°... +18°
-
Луганск+32°... +16°
-
Луцк+22°... +12°
-
Львов+21°... +13°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+27°... +18°
-
Ровно+21°... +12°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+23°... +15°
-
Тернополь+20°... +13°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+34°... +20°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+24°... +16°
-
Черновцы+20°... +16°