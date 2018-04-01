Прогноз погоды на 2 апреля: Украину зальют дожди и мокрый снег

Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков.

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Погода в Украине в понедельник, 2 апреля, будет дождливой, прохладной, а в западных регионах вероятен мокрый снег. В то же время в южных и восточных областях будет тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"2 апреля весна опять выбрыкнет похолоданием и даже мокрым снегом", – отметила она.

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По словам Диденко, на западе и в северных областях температура воздуха составит +3...+9 градусов, а ночью на градусниках ожидаются даже небольшие "минусы".

Однако на востоке, в центре и на юге погода останется теплой, +9...+15 градусов.

В целом на всей территории Украины пройдут дожди. Только в Одесской и Николаевской области будет облачно, однако без осадков.

Прогноз погоды на понедельник, 2 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +3...+5

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +4...+6

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +7...+9

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +12...+14

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +5...+7

Сумы – +6...+8

Полтава – +10...+12

Днепр – +11...+13

Запорожье – +11...+13

Донецк – +11...+13

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +6...+8