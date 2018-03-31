Прогноз погоды на 1 апреля: в Украину придет резкое потепление
Кроме того, первого апреля по всей территории Украины ожидается сильный южный ветер.
Погода в Украине 1 апреля, в Вербное воскресенье, будет теплой. На юге и в центральных регионах ожидается до невероятных 20 градусов тепла. Запад будут заливать дожди, и во всех областях ожидается сильный ветер.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Большое тепло – уже на пути в Украину. Начну с Вербного воскресенья. 1 апреля у нас будет до +20 градусов. Не везде, в южной части и местами в центральных областях. Но мы так долго ждали этих градусов", – пишет синоптик.
В большинстве областей также будет очень тепло, в течение дня – + 10 ... + 16 градусов. Прохладнее будет в западных областях – до +8 ... + 11 градусов тепла и сильные дожди, возможны грозы.
Погода на выходные: в Украине ожидается сильное потепление, местами пройдут дожди (карта)
Вечером дожди доберутся до Одесской, Винницкой, Житомирской и западных районов Киевской области. Кроме того, первого апреля по всей территории Украины ожидается сильный южный ветер.
На Вербное воскресенье в Киеве будет штормовой ветер, до +16 градусов тепла.
Прогноз погоды на воскресенье, 1 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14
Львов – +11…+13
Ивано-Франковск – +10…+12
Тернополь – +11…+13
Черновцы – +12…+14
Хмельницкий – +12…+14
Луцк – +11…+13
Ровно – +12…+14
Житомир – +15…+17
Винница – +15…+17
Одесса – +15…+17
Николаев – +15…+17
Херсон – +14…+16
Симферополь – +17…+19
Кропивницкий – +15…+17
Черкассы – +15…+17
Чернигов – +14…+16
Сумы – +11…+13
Полтава – +11…+13
Днепр – +14…+16
Запорожье – +13…+15
Донецк – +13…+15
Луганск – +14…+16
Харьков – +12…+14
Киев – +14…+16
Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+32°... +18°
-
Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+21°... +13°
-
Николаев+34°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+27°... +18°
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Ровно+21°... +12°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+23°... +15°
-
Тернополь+20°... +13°
-
Харьков+26°... +16°
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Херсон+34°... +20°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+24°... +16°
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Черновцы+20°... +16°