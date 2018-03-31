Киевлян предупредили о сильных порывах ветра 1 апреля

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В Киеве в воскресенье, 1 апреля, ожидаются порывы ветра.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«Утром и днем 1 апреля в Киеве порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 марта, на территории Украины ожидается теплая погода, однако в северо-западных и некоторых центральных регионах ожидаются дожди и сильный ветер. В Киеве пройдут дожди, столбики термометров поднимутся днем до 14° тепла, ночью температура +1°...+3°, ветер южный 7-12 м/сек.