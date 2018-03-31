Дождливый и теплый: в последний день марта температура в Украине поднимется до +17°

В западных, северных и некоторых центральных областях пройдут дожди.

В субботу в Украине температура поднимется до 17° тепла / фото УНИАН

В субботу, 31 марта, на территории Украины ожидается теплая погода, однако в северо-западных и некоторых центральных регионах ожидаются дожди и сильный ветер.

По данным Укргидрометцентра, не смотря на дожди теплее всего будет на западе Украины. В Ужгороде температура достигнет максимальных 17° тепла.

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На территории Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской областей пройдут дожди, температура +12°...+15° тепла днем, ночью +2°...+5°.

Также дождливо будет на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, однако там будет немного холоднее: +8°...+12° днем, ночью от -1° до 3° тепла.

В Кропивницком, Днепре, Запорожье, ожидается ясная погода, температура +10°...+13°, ночью 2°...4° тепла. В Донецкой и Луганской областях также ясно, температура +8°...+10° тепла днем, ночью столбик термометра опустится до -1°.

На юге Украины без осадков, в Одессе температура 9°...11° тепла, в Николаеве и Херсоне +12°...+14°. Ночью на юге от 2° до 5° тепла.

В Киеве пройдут дожди, столбики термометров поднимутся днем до 14° тепла, ночью температура +1°...+3°, ветер южный 7-12 м/сек.

Днем в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/сек.

Как сообщал УНИАН, интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 4 апреля.