Дождливый и теплый: в последний день марта температура в Украине поднимется до +17°
В западных, северных и некоторых центральных областях пройдут дожди.
В субботу, 31 марта, на территории Украины ожидается теплая погода, однако в северо-западных и некоторых центральных регионах ожидаются дожди и сильный ветер.
По данным Укргидрометцентра, не смотря на дожди теплее всего будет на западе Украины. В Ужгороде температура достигнет максимальных 17° тепла.
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На территории Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской областей пройдут дожди, температура +12°...+15° тепла днем, ночью +2°...+5°.
Также дождливо будет на территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей, однако там будет немного холоднее: +8°...+12° днем, ночью от -1° до 3° тепла.
В Кропивницком, Днепре, Запорожье, ожидается ясная погода, температура +10°...+13°, ночью 2°...4° тепла. В Донецкой и Луганской областях также ясно, температура +8°...+10° тепла днем, ночью столбик термометра опустится до -1°.
На юге Украины без осадков, в Одессе температура 9°...11° тепла, в Николаеве и Херсоне +12°...+14°. Ночью на юге от 2° до 5° тепла.
В Киеве пройдут дожди, столбики термометров поднимутся днем до 14° тепла, ночью температура +1°...+3°, ветер южный 7-12 м/сек.
Днем в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/сек.
Как сообщал УНИАН, интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 4 апреля.
Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+32°... +18°
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Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+27°... +18°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+23°... +15°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+34°... +20°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+24°... +16°
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Черновцы+20°... +16°