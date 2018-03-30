На Алтае паводки накрыли 65 населенных пунктов, есть погибшие

22:13, 30 марта 2018
326
0

Из горных районов стремительная вода еще и принесла поселков огромные глыбы льда.

На Алтае паводки затопили 65 населенных пунктов / скриншот
На Алтае паводки затопили 65 населенных пунктов / скриншот

Паводки рекордных масштабов - на Алтае большая вода накрыла 65 населенных пунктов.

Европа страдает от наводнений

Погибли два человека. Почти две тысячи - эвакуировали. Местные говорят, под водой их дома оказались за десять минут. 

Из горных районов стремительная вода еще и принесла к поселкам огромные глыбы льда, что значительно усложняет работу спасателей.

В ближайшие несколько дней ожидают потепление и дожди, после чего ударят морозы до минус 14 градусов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
Десять человек стали жертвами ливней в Индии Десять человек стали жертвами ливней в Индии
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре в Украине
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
62 %
762 мм
3.5 м/с
2 %
Лента новостей