На Алтае паводки накрыли 65 населенных пунктов, есть погибшие

Из горных районов стремительная вода еще и принесла поселков огромные глыбы льда.

На Алтае паводки затопили 65 населенных пунктов / скриншот

Паводки рекордных масштабов - на Алтае большая вода накрыла 65 населенных пунктов.

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Погибли два человека. Почти две тысячи - эвакуировали. Местные говорят, под водой их дома оказались за десять минут.

Из горных районов стремительная вода еще и принесла к поселкам огромные глыбы льда, что значительно усложняет работу спасателей.

В ближайшие несколько дней ожидают потепление и дожди, после чего ударят морозы до минус 14 градусов.