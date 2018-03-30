Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

В папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В четверг, 29 марта, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,9.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 144 км от города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами объявил об угрозе возникновения цунами.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло в Папуа-Новой Гвинее в конце февраля, погибли не менее 80 человек. Это землетрясение стало самым сильным за последнее столетие в стране.