В Германию и Польшу вернулись снегопады (видео)

Конец марта выдался снежным и в Европе.

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В Германии и Польше в конце марта прошли сильные снегопады.

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Так, на севере Германии похолодало. В ночь на 29 марта мощный снегопад и сильные порывы ветра обрушились на остров Рюген, сообщает Euronews.

В то же время из-за снегопада в польском городе Мендзыздрое пляж на побережье Балтийского моря окрасился в белый цвет.

Напомним, очередной снежный шторм обрушился на Нью-Йорк (США). В трех аэропортах города отменили более 2000 рейсов, во всех общественных школах были приостановлены занятия.