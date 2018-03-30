В Германию и Польшу вернулись снегопады (видео)

14:41, 30 марта 2018
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Конец марта выдался снежным и в Европе.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В Германии и Польше в конце марта прошли сильные снегопады.

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Так, на севере Германии похолодало. В ночь на 29 марта мощный снегопад и сильные порывы ветра обрушились на остров Рюген, сообщает Euronews.

В то же время из-за снегопада в польском городе Мендзыздрое пляж на побережье Балтийского моря окрасился в белый цвет.

Напомним, очередной снежный шторм обрушился на Нью-Йорк (США). В трех аэропортах города отменили более 2000 рейсов, во всех общественных школах были приостановлены занятия.

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