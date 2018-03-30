Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Украины
На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава.
Сегодня, 30 марта, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.
Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.), в связи с прохождением волны половодья, ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города.
Также 30 марта ожидается формирование очередной волны половодья с подъемами уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) 0,2 - 1,0 м; Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти - содержание и дальнейшее их затопление.
На реках Левобережья страны, в связи с дождями и снеготаянием, ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на пониженные участки пойм и содержанием воды на достигнутых отметках затопления пойм. На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья - очистка от льда.
Напомним, на выходных в Украине значительно потеплеет, во многих областях пройдут дожди.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +17°
-
Днепр+31°... +19°
-
Донецк+32°... +17°
-
Житомир+26°... +16°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+20°... +14°
-
Киев+27°... +17°
-
Кировоград+32°... +18°
-
Луганск+32°... +16°
-
Луцк+22°... +12°
-
Львов+21°... +13°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+33°... +19°
-
Полтава+27°... +18°
-
Ровно+21°... +12°
-
Симферополь+32°... +17°
-
Сумы+23°... +15°
-
Тернополь+20°... +13°
-
Харьков+26°... +16°
-
Херсон+34°... +20°
-
Хмельницкий+22°... +13°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+24°... +16°
-
Черновцы+20°... +16°