Синоптики предупреждают о повышении уровней воды в реках Украины

13:43, 30 марта 2018
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На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава.

Нарічках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН
Нарічках ожидаются подъемы уровней воды / УНИАН

Сегодня, 30 марта, на реках Украины ожидаются подъемы уровней воды.

Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Так, на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.), в связи с прохождением волны половодья, ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города.

Также 30 марта ожидается формирование очередной волны половодья с подъемами уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) 0,2 - 1,0 м; Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти - содержание и дальнейшее их затопление.

На реках Левобережья страны, в связи с дождями и снеготаянием, ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на пониженные участки пойм и содержанием воды на достигнутых отметках затопления пойм. На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья - очистка от льда.

Напомним, на выходных в Украине значительно потеплеет, во многих областях пройдут дожди.

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