Погода на выходные: в Украине ожидается сильное потепление, местами пройдут дожди (карта)

На юге ожидается до +19°.

На выходных в Украине наконец-то потеплеет / УНИАН

На выходных в Украине значительно потеплеет, во многих областях пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в столице пройдет дождь, температура воздуха ночью +5°, днем +15°. В воскресенье переменная облачность, +4°...+18°.

Читайте также Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

Во Львове завтра ливень, ночью +8°, днем +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, +2°…+11°.

В Луцке в субботу ночью +9°, днем +13°, дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +12°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +6°...+12°. В воскресенье до +15°, ливень.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +12°. В воскресенье +2°...+15°.

В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +3°, днем +7°. В воскресенье +6°...+11°, без осадков.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

Прогноз на 1 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +6°...+17°.

В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +8°...+16°. В воскресенье +8°...+19°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье температура до +15°, без осадков.

В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье +4°...+14°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье ливень, ночью -1°, днем +5°.

В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +10°, днем +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +4°, днем до +12°.

В Трускавце в субботу ливень, температура до +17°. В воскресенье температура до +13°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра ожидается дождь, +15°, в воскресенье ливень, температура воздуха +1° …+10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.