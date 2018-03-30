Погода на выходные: в Украине ожидается сильное потепление, местами пройдут дожди (карта)
На юге ожидается до +19°.
На выходных в Украине значительно потеплеет, во многих областях пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в столице пройдет дождь, температура воздуха ночью +5°, днем +15°. В воскресенье переменная облачность, +4°...+18°.
Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
Во Львове завтра ливень, ночью +8°, днем +14°. В воскресенье также ожидаются осадки, +2°…+11°.
В Луцке в субботу ночью +9°, днем +13°, дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +12°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +6°...+12°. В воскресенье до +15°, ливень.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +6°, днем +12°. В воскресенье +2°...+15°.
В Харькове в субботу солнечно, температура ночью +3°, днем +7°. В воскресенье +6°...+11°, без осадков.
В Днепре в субботу облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +13°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +6°...+17°.
В Симферополе завтра облачно с прояснениями, +8°...+16°. В воскресенье +8°...+19°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу переменную облачность, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +14°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +13°. В воскресенье температура до +15°, без осадков.
В Северодонецке завтра небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +11°. В воскресенье +4°...+14°, без осадков.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +11°. В воскресенье ливень, ночью -1°, днем +5°.
В Моршине на Львовщине в субботу дождь, ночью +10°, днем +16°. В воскресенье также ожидаются осадки, ночью +4°, днем до +12°.
В Трускавце в субботу ливень, температура до +17°. В воскресенье температура до +13°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра ожидается дождь, +15°, в воскресенье ливень, температура воздуха +1° …+10°.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+32°... +18°
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Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+27°... +18°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+23°... +15°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+34°... +20°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+24°... +16°
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Черновцы+20°... +16°