Жертвой песчаной бури в Египте стал один человек
Из-за непогоды на участках Нила было приостановлено судоходство.
Песчаная буря привела к гибели одного человека в Египте.
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Из-за непогоды на участках Нила было приостановлено судоходство, передает "Синьхуа" со ссылкой на газету "Аль-Ахрам".
28 марта в Каире поднялся сильный ветер и началась песчаная буря. Горожане раскупили маски в аптеках. По словам одного из жителей города, за последнее десятилетие он никогда не видел столь сильной песчаной бури.
В провинции Кена на юге Египта 31-летний рабочий погиб в результате того, что на него упало дерево. В известном туристическом городе Луксор приостановлены экскурсионные поездки на воздушных шарах. Судоходство в части реки Нил также приостановлено. Многие шоссе перекрыты.
Напомним, с 26 марта северные районы Китая накрыла песчаная буря, которая в этом году стала уже четвертой.
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