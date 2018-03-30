Жертвой песчаной бури в Египте стал один человек

10:42, 30 марта 2018
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Из-за непогоды на участках Нила было приостановлено судоходство.

Песчаная буря в Египте / facebook.com/ExploreFayoum
Песчаная буря в Египте / facebook.com/ExploreFayoum

Песчаная буря привела к гибели одного человека в Египте.

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Из-за непогоды на участках Нила было приостановлено судоходство, передает "Синьхуа" со ссылкой на газету "Аль-Ахрам".

28 марта в Каире поднялся сильный ветер и началась песчаная буря. Горожане раскупили маски в аптеках. По словам одного из жителей города, за последнее десятилетие он никогда не видел столь сильной песчаной бури.

В провинции Кена на юге Египта 31-летний рабочий погиб в результате того, что на него упало дерево. В известном туристическом городе Луксор приостановлены экскурсионные поездки на воздушных шарах. Судоходство в части реки Нил также приостановлено. Многие шоссе перекрыты.

Напомним, с 26 марта северные районы Китая накрыла песчаная буря, которая в этом году стала уже четвертой. 

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