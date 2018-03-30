Гидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Сегодня, 30 марта, в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность.

Читайте также На Вербное воскресенье в Киеве резко потеплеет - синоптик

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 марта, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +15°.