Гидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Сегодня, 30 марта, в Карпатах ожидается значительная лавинная опасность.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"30 марта, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +15°.
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