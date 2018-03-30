В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +7°

08:30, 30 марта 2018
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Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 марта в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.

На Вербное воскресенье в Киеве резко потеплеет - синоптик

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:41, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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