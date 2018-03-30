Сегодня в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

На западе до +15°.

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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +15°.

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На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +15°.

В северных областях пройдет мокрый снег. Температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +11°.

Прогноз на 30 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост – к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

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