Синоптики рассказали, когда в Украине начнется настоящая теплая весна
В южных областях с 30 марта ожидается 13-15 градусов тепла, в северной части страны ночью будут небольшие заморозки, а днем слабый плюс.
Интенсивное нарастание тепла в Украине ожидается с 4 апреля.
Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.
«Потепление ожидаем уже с 30-31 марта, но это будет сопровождаться дождями и мокрым снегом. При этом 2-3 апреля будет небольшое похолодание, но с 4 апреля начнется настоящая теплая весна», - отметила Адаменко.
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Эксперт добавила, что на Юге уже с завтрашнего дня (30 марта) будет тепло - около 13-15 градусов. В северной части Украины в это время ночью еще будет мороз от минус 1 до минус 6, днем будет слабый плюс.
Как сообщал УНИАН, по данным Укргидрометцентра, развитие посевов озимых культур задерживается в связи с затянувшимися морозами на большей части территории Украины. Основная часть озимых культур в Украине, кроме южных районов, все еще пребывает в состоянии зимней спячки.
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