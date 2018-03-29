В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +7°

17:00, 29 марта 2018
14

Ветер переменный, до 5,4 м/с.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 30 марта в Киеве пройдет снег, температура до +7°.

На Вербное воскресенье в Киеве резко потеплеет - синоптик

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 5,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:41, а зайдет в 19:24.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +7° В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +7°
Северный Китай накрыла песчаная буря Северный Китай накрыла песчаная буря
Синоптики уверяют, что сегодняшний снегопад в Киеве будет последним этой весной (фото, видео) Синоптики уверяют, что сегодняшний снегопад в Киеве будет последним этой весной (фото, видео)
В результате схода оползня в Пакистане погибли семь человек В результате схода оползня в Пакистане погибли семь человек
В Киеве сегодня весь день будет идти снег, днем температура до +3° В Киеве сегодня весь день будет идти снег, днем температура до +3°
В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +3° В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +3°
На Волыни затопило пять приусадебных участков На Волыни затопило пять приусадебных участков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 10 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
74 %
754 мм
3.3 м/с
46 %
Лента новостей