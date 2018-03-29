В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +7°
Ветер переменный, до 5,4 м/с.
Согласно данным Погода УНИАН, 30 марта в Киеве пройдет снег, температура до +7°.
На Вербное воскресенье в Киеве резко потеплеет - синоптик
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 5,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:41, а зайдет в 19:24.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +15°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
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Погода в Украине
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Винница+6°... +3°
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Днепр+3°... -2°
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Донецк+5°... -2°
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Житомир+5°... +2°
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Запорожье+6°... -1°
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Ивано-Франковск+10°... +3°
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Киев+2°... 0°
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Кировоград+5°... -2°
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Луганск+4°... -2°
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Луцк+8°... +2°
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Львов+8°... +3°
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Николаев+10°... 0°
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Одесса+9°... +1°
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Полтава+1°... -3°
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Ровно+9°... +3°
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Симферополь+8°... +1°
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Сумы0°... -8°
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Тернополь+8°... +3°
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Харьков0°... -5°
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Херсон+12°... 0°
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Хмельницкий+8°... +2°
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Черкассы+4°... -2°
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Чернигов+2°... -3°
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Черновцы+11°... +4°
Виргиния, США
+ 10 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +9 °
Влажность: 74 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 46 %
Восход: 06:59
Закат 19:30
Видимость: 0.8 км
Фаза луны:
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