Завтра в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и мокрый снег (видеопрогноз)
Осадков не ожидается на востоке и юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 30 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +15°.
На Вербное воскресенье в Киеве резко потеплеет - синоптик
На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +15°.
В северных областях пройдет мокрый снег. Температура до +7°. В центре практически без осадков, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 30 марта, если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост – к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 30 марта
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Погода в Украине
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Винница+6°... +3°
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Днепр+3°... -2°
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Донецк+5°... -2°
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Житомир+5°... +2°
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Запорожье+6°... -1°
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Ивано-Франковск+10°... +3°
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Киев+2°... 0°
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Кировоград+5°... -2°
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Луганск+4°... -2°
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Луцк+8°... +2°
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Львов+8°... +3°
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Николаев+10°... 0°
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Одесса+9°... +1°
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Полтава+1°... -3°
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Ровно+9°... +3°
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Симферополь+8°... +1°
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Сумы0°... -8°
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Тернополь+8°... +3°
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Харьков0°... -5°
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Херсон+12°... 0°
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Хмельницкий+8°... +2°
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Черкассы+4°... -2°
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Чернигов+2°... -3°
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Черновцы+11°... +4°
Виргиния, США
+ 10 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +9 °
Влажность: 74 %
Давление: 754 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 46 %
Восход: 06:59
Закат 19:30
Видимость: 0.8 км
Фаза луны:
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