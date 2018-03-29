Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

15:34, 29 марта 2018
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Повышение уровней воды ожидается 29-30 марта.

На реках Украины ожидается повышение уровней воды / УНИАН
На реках Украины ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В течение 29-30 на реках Украины ожидается повышение уровней воды.

Об этом сообщает ГСЧС Украины со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 29-30 марта, на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.), в связи с прохождением волны половодья, ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков города.

Также 29-30 марта ожидается формирование очередной волны половодья с подъемами уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,2-1,0 м; Западного Буга, Припяти на 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти содержание и дальнейшее их затопление.

На реках Левобережья страны, в связи с дождями и снеготаянием, ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на пониженные участки пойм и содержанием воды на достигнутых отметках затопления пойм. На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава, на реках Правобережья - очистка от льда.

Напомним, 30 марта в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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