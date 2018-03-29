На Вербное воскресенье в Киеве резко потеплеет - синоптик
В столице потеплеет до +12...+17 градусов.
На Вербное воскресенье, 1 апреля, в Киеве ожидается существенное потепление.
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Какой будет погода на Пасху: синоптики дали прогноз
По ее словам, 31 марта-1 апреля в столице столбик термометра поднимется до +12...+17 градусов, однако потепление будет сопровождаться сильным ветром. По прогнозу синоптика, такая погода не задержится надолго - в понедельник-вторник снова похолодает.
Ранее УНИАН сообщал, что на Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, в Украине будет тепло и сухо.
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