На Вербное воскресенье в Киеве резко потеплеет - синоптик

14:44, 29 марта 2018
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В столице потеплеет до +12...+17 градусов.

Вербное воскресенье в Украине будет теплой / УНИАН
Вербное воскресенье в Украине будет теплой / УНИАН

На Вербное воскресенье, 1 апреля, в Киеве ожидается существенное потепление.

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, 31 марта-1 апреля в столице столбик термометра поднимется до +12...+17 градусов, однако потепление будет сопровождаться сильным ветром. По прогнозу синоптика, такая погода не задержится надолго - в понедельник-вторник снова похолодает.

Ранее УНИАН сообщал, что на Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, в Украине будет тепло и сухо.

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