Северный Китай накрыла песчаная буря

Эта буря для Китая уже четвертая в 2018 году.

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С 26 марта северные районы Китая накрыла песчаная буря, которая в этом году стала уже четвертой.

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Буря распространилась на значительную территорию страны общей площадью 1,5 млн кв. км, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и города Пекин и Тяньцзинь, передает Синьхуа со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.

Синоптики говорят, что возникновению песчаной бури способствовали недостаточное количество осадков и относительно высокая температура воздуха.

Напомним, африканская пыль накрыла греческий остров Крит, окрасив небо в оранжево-красный цвет.