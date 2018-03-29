Северный Китай накрыла песчаная буря
Эта буря для Китая уже четвертая в 2018 году.
С 26 марта северные районы Китая накрыла песчаная буря, которая в этом году стала уже четвертой.
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Буря распространилась на значительную территорию страны общей площадью 1,5 млн кв. км, включая Синьцзян-Уйгурский автономный район, автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян и города Пекин и Тяньцзинь, передает Синьхуа со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.
Синоптики говорят, что возникновению песчаной бури способствовали недостаточное количество осадков и относительно высокая температура воздуха.
Напомним, африканская пыль накрыла греческий остров Крит, окрасив небо в оранжево-красный цвет.
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