Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

Опасность схода лавин ожидается в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН

Завтра, 30 марта, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 марта, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе днем до +12°.