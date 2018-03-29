Укргидрометцентр предупреждает о лавинной опасности в Карпатах

12:37, 29 марта 2018
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Опасность схода лавин ожидается в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН

Завтра, 30 марта, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

Синоптики уверяют, что сегодняшний снегопад в Киеве будет последним этой весной

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"30 марта, в связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе днем до +12°.

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