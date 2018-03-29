Синоптики уверяют, что сегодняшний снегопад в Киеве будет последним этой весной (фото, видео)
С завтрашнего дня должно начаться потепление.
С утра 29 марта в Киеве уже насыпало до 5 см снега.
В Киеве сегодня весь день будет идти снег, днем температура до +3°
Температура 0 градусов, а по ощущениям - настоящий зимний холод, говорится в сюжете ТСН.
Однако синоптики прогнозируют, что в течение дня на всей территории Украины температура будет плюсовой, возможны дожди. А с завтрашнего дня в стране уже должно начаться потепление.
Синоптики уверяют, что снегопад в столице - последний этой весной
Напомним, 29 марта на дорогах Киева ожидается гололедица.
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