Синоптики уверяют, что сегодняшний снегопад в Киеве будет последним этой весной (фото, видео)

11:36, 29 марта 2018
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С завтрашнего дня должно начаться потепление.

Скриншот / ТСН
Скриншот / ТСН

С утра 29 марта в Киеве уже насыпало до 5 см снега.

В Киеве сегодня весь день будет идти снег, днем температура до +3°

Температура 0 градусов, а по ощущениям - настоящий зимний холод, говорится в сюжете ТСН.

Однако синоптики прогнозируют, что в течение дня на всей территории Украины температура будет плюсовой, возможны дожди. А с завтрашнего дня в стране уже должно начаться потепление.

Напомним, 29 марта на дорогах Киева ожидается гололедица.

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