Синоптики уверяют, что сегодняшний снегопад в Киеве будет последним этой весной (фото, видео)

С завтрашнего дня должно начаться потепление.

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С утра 29 марта в Киеве уже насыпало до 5 см снега.

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Температура 0 градусов, а по ощущениям - настоящий зимний холод, говорится в сюжете ТСН.

Однако синоптики прогнозируют, что в течение дня на всей территории Украины температура будет плюсовой, возможны дожди. А с завтрашнего дня в стране уже должно начаться потепление.

Напомним, 29 марта на дорогах Киева ожидается гололедица.