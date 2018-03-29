В результате схода оползня в Пакистане погибли семь человек
Еще трое пострадали.
Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате схода оползня на севере Пакистана.
Трагедия произошла в Гилгит-Балтистане, оползень накрыл транспортное средство, в котором находились люди, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что около 10 человек ехали посетить религиозное мероприятие, когда их транспортное средство накрыл оползень в районе Дарел округа Диамер в Гилгит-Балтистане. Шесть человек погибло на месте и четверо были ранены. Еще один человек скончался от ран по пути в больницу.
Напомним, в результате сильного ливня в Сан-Паулу (Бразилия) погибли три человека.
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