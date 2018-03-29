В результате схода оползня в Пакистане погибли семь человек

10:32, 29 марта 2018
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Еще трое пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Не менее семи человек погибли, еще трое получили ранения в результате схода оползня на севере Пакистана.

Европа страдает от наводнений

Трагедия произошла в Гилгит-Балтистане, оползень накрыл транспортное средство, в котором находились люди, передает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что около 10 человек ехали посетить религиозное мероприятие, когда их транспортное средство накрыл оползень в районе Дарел округа Диамер в Гилгит-Балтистане. Шесть человек погибло на месте и четверо были ранены. Еще один человек скончался от ран по пути в больницу.

Напомним, в результате сильного ливня в Сан-Паулу (Бразилия) погибли три человека.

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