Киевлян предупреждают о гололедице на дорогах
В столице сегодня будет идти снег.
Сегодня, 29 марта, на дорогах Киева ожидается гололедица.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня весь день будет идти снег, днем температура до +3°
"Ночью и утром на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура днем 2-4° тепла", - говорится в сообщении.
В КГГА призывают киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют придерживаться советов во время гололеда.
Советы водителям:
- придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбе – так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле, попробуйте перекотиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.
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