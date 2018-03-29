В Киеве сегодня весь день будет идти снег, днем температура до +3°

08:30, 29 марта 2018
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Осадки прекратятся только к вечеру.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 марта, в Киеве пройдет снег, температура до +3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 19:23.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на севере до -10°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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