В Киеве сегодня весь день будет идти снег, днем температура до +3°

Осадки прекратятся только к вечеру.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 марта, в Киеве пройдет снег, температура до +3°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:44, а зайдет в 19:23.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на севере до -10°.

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