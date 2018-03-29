В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на западе температура до +12° (карта)

В Киеве пройдет снег.

В Украине сегодня ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на западе до +12°.

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На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -10°. В центре без осадков, температура до +7°.

Прогноз на 29 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника — лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро — к хорошему году.

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