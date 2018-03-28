В Киеве завтра пройдет снег, днем температура до +3°
Ветер ожидается восточный и юго-восточный, до 5,0 м/с.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 29 марта, в Киеве пройдет снег, температура до +3°.
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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер восточный и юго-восточный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 06:44, а зайдет в 19:23.
Как сообщал УНИАН, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на севере ночью похолодает до -10°.
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Погода в Украине
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Винница+4°... -1°
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Днепр+7°... 0°
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Донецк+8°... -2°
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Житомир+3°... -2°
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Запорожье+11°... +1°
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Ивано-Франковск+8°... -3°
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Киев+3°... -3°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+6°... -2°
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Луцк+4°... -2°
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Львов+6°... -2°
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Николаев+10°... +2°
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Одесса+7°... 0°
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Полтава+3°... -1°
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Ровно+4°... -3°
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Симферополь+11°... +2°
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Сумы+2°... -7°
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Тернополь+5°... -2°
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Харьков+2°... -3°
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Херсон+9°... +3°
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Хмельницкий+6°... -2°
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Черкассы+5°... -2°
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Чернигов+2°... -6°
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Черновцы+9°... -1°
Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +2 °
Влажность: 96 %
Давление: 758 мм
Ветер: 1.1 м/с
Вероятность осадков: 89 %
Восход: 07:01
Закат 19:29
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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