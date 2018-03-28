Завтра в Украине сохранится прохладная погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)
На севере ночью похолодает до -10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на севере ночью похолодает до -10°.
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На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +12°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -10°. В центре без осадков, температура до +7°.
Согласно народному прогнозу, 29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника — лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро — к хорошему году.
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Погода в Украине
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Винница+4°... -1°
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Днепр+7°... 0°
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Донецк+8°... -2°
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Житомир+3°... -2°
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Запорожье+11°... +1°
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Ивано-Франковск+8°... -3°
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Киев+3°... -3°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+6°... -2°
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Луцк+4°... -2°
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Львов+6°... -2°
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Николаев+10°... +2°
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Одесса+7°... 0°
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Полтава+3°... -1°
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Ровно+4°... -3°
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Симферополь+11°... +2°
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Сумы+2°... -7°
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Тернополь+5°... -2°
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Харьков+2°... -3°
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Херсон+9°... +3°
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Хмельницкий+6°... -2°
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Черкассы+5°... -2°
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Чернигов+2°... -6°
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Черновцы+9°... -1°