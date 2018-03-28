Завтра в Украине сохранится прохладная погода, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 28 марта 2018
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На севере ночью похолодает до -10°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 29 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на севере ночью похолодает до -10°.

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На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +11°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +12°.

В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -10°. В центре без осадков, температура до +7°.

Согласно народному прогнозу, 29 марта кошка, которая точит когти, говорит о похолодании. Снег тает одновременно с северной и южной сторон муравейника — лето будет необыкновенно жаркое и долгое. Если лед сходит быстро — к хорошему году.

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