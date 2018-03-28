Спасатели откачали 110 куб. м воды.

На Волыни затопило пять приусадебных участков / ГСЧС

В течение 26-27 марта в Волынской области спасатели откачивали воду с пяти подтопленных в результате таяния снега и подъема грунтовых вод приусадебных участков.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Волынской области.

"В течение 26-27 марта в селе Дерно Киверцовского района на ул. Специалистов, сотрудники 6-й государственной пожарно-спасательной части города Киверцы в составе 5 человек проводили аварийно-спасательные работы по откачке воды из 5-ти приусадебных участков, в результате таяния снега и подъема грунтовых вод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели откачали 110 куб. м воды.

Напомним, из-за быстрого таяния снежного покрова в селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области затопило 37 домов.