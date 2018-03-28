На Волыни затопило пять приусадебных участков

14:41, 28 марта 2018
7

Спасатели откачали 110 куб. м воды.

На Волыни затопило пять приусадебных участков / ГСЧС
На Волыни затопило пять приусадебных участков / ГСЧС

В течение 26-27 марта в Волынской области спасатели откачивали воду с пяти подтопленных в результате таяния снега и подъема грунтовых вод приусадебных участков.

Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Волынской области.

"В течение 26-27 марта в селе Дерно Киверцовского района на ул. Специалистов, сотрудники 6-й государственной пожарно-спасательной части города Киверцы в составе 5 человек проводили аварийно-спасательные работы по откачке воды из 5-ти приусадебных участков, в результате таяния снега и подъема грунтовых вод", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели откачали 110 куб. м воды.

Напомним, из-за быстрого таяния снежного покрова в селе Шкаровка Белоцерковского района Киевской области затопило 37 домов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
На Волыни затопило пять приусадебных участков На Волыни затопило пять приусадебных участков
Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах
Какой будет погода на Пасху: синоптики дали прогноз Какой будет погода на Пасху: синоптики дали прогноз
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +4° В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +4°
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 5 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
96 %
756 мм
1.7 м/с
89 %
Лента новостей