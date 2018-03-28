Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

13:37, 28 марта 2018
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Лавинная опасность достигнет 3 уровня.

В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН
В Карпатах ожидается лавинная опасность / Фото УНИАН

В четверг, 29 марта, в Карпатах ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"29 марта, в связи со снегопадами, в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине на внутренних водоемах ожидается повышение уровня воды.

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