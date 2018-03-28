В Украине в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реках
На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава на реках Правобережья - очистка от льда.
В Украине на внутренних водоемах ожидается повышение уровня воды.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"28-30 марта ожидается формирование очередной волны наводнения с подъемом уровней воды на реках бассейнов: Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) 0,2 - 1,0 м; Западного Буга, Припяти 0,1-0,5 м, местами выход воды на пойму, а в бассейне Припяти - удержание и дальнейшее их затопление", - говорится в сообщении.
Кроме того, 29-31 марта на реках Левобережья страны, в связи с дождями и снеготаянием, ожидается увеличение интенсивности подъема уровней воды с выходом воды на сниженные участки заводей и удержанием воды на достигнутых отметках затопления заводей.
На реках и водохранилищах будет происходить дальнейшее ослабление и разрушение ледостава на реках Правобережья - очистка от льда.
Напомним, в среду, 28 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.
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