Какой будет погода на Пасху: синоптики дали прогноз
Во время пасхальных выходных 7-9 апреля в Украине ожидается теплая погода.
После долгой зимы в Украине наконец начинает теплеть. Согласно прогнозу Погода УНИАН, на Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, будет тепло и сухо.
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)
Так, Страстная неделя в Украине будет теплой, ночные заморозки отступят. Во время длинных пасхальных выходных дневная температура в стране будет колебаться от +13° до +22°.
В субботу, 7 апреля, по всей Украине без осадков. Ночью температура +1°…+8°, днем – от +13°…+17°, а в западных областях ожидается до 19 градусов тепла.
На Пасху, 8 апреля, в стране будет сухо. Днем по Украине температура +14°…+18°, а жителям западных областей обещают летние +20°…+22°.
9 апреля погода практически не изменится. Ночью по Украине +5°…+8°, днем – от +15°…+22°, осадков также не ожидается.
Стоит отметить, ранее народный синоптик Леонид Горбань в своем прогнозе был не столь оптимистичен. Так, на Пасху он обещал холодную погоду.
"Но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла. Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи", - сообщал Горбань.
Погода в Украине
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Винница+4°... -2°
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Днепр+7°... -1°
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Донецк+9°... -3°
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Житомир+4°... -3°
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Запорожье+10°... 0°
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Ивано-Франковск+8°... -3°
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Киев+5°... -3°
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Кировоград+6°... -2°
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Луганск+8°... -3°
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Луцк+4°... -2°
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Львов+5°... -2°
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Николаев+8°... +3°
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Одесса+7°... +1°
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Полтава+2°... -3°
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Ровно+4°... -3°
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Симферополь+10°... +2°
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Сумы+3°... -11°
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Тернополь+6°... -2°
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Харьков+4°... -3°
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Херсон+8°... +2°
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Хмельницкий+6°... -3°
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Черкассы+5°... -4°
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Чернигов+3°... -11°
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Черновцы+9°... -1°