Какой будет погода на Пасху: синоптики дали прогноз

Во время пасхальных выходных 7-9 апреля в Украине ожидается теплая погода.

На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН

После долгой зимы в Украине наконец начинает теплеть. Согласно прогнозу Погода УНИАН, на Пасху, которая в этом году выпадает на 8 апреля, будет тепло и сухо.

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Так, Страстная неделя в Украине будет теплой, ночные заморозки отступят. Во время длинных пасхальных выходных дневная температура в стране будет колебаться от +13° до +22°.

В субботу, 7 апреля, по всей Украине без осадков. Ночью температура +1°…+8°, днем – от +13°…+17°, а в западных областях ожидается до 19 градусов тепла.

Прогноз погоды на 7 апреля / УНИАН

На Пасху, 8 апреля, в стране будет сухо. Днем по Украине температура +14°…+18°, а жителям западных областей обещают летние +20°…+22°.

Прогноз погоды на 8 апреля / УНИАН

9 апреля погода практически не изменится. Ночью по Украине +5°…+8°, днем – от +15°…+22°, осадков также не ожидается.

Прогноз на 9 апреля / УНИАН

Стоит отметить, ранее народный синоптик Леонид Горбань в своем прогнозе был не столь оптимистичен. Так, на Пасху он обещал холодную погоду.

"Но это невысокие температуры: 3-5 градусов тепла. Первые семь дней апреля также будут холодными, например, на 2 апреля просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов. Так будет до самой Пасхи", - сообщал Горбань.