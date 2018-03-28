На Аляске произошло мощное землетрясение

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

На Аляске произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 27 марта, у берегов Аляски (США) произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 269 км от города Кодьяк. Очаг землетрясения залегал на глубине 5,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,5 в Папуа-Новой Гвинее погибли не менее 80 человек. Это землетрясение стало самым сильным за последнее столетие в стране.