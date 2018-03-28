В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +4°

08:30, 28 марта 2018
26

Вечером в столице немного похолодает.

В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН
В Киеве сегодня пройдет снег / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в Киеве без осадков, температура до +4°.

С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:46, а зайдет в 19:21.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +4° В Киеве сегодня пройдет снег, температура до +4°
В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта) В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)
Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз) Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)
Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 4 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
94 %
756 мм
1.8 м/с
90 %
Лента новостей