В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)
На юге до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.
С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда
На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.
На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +9°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -12°. В центре местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 28 марта - день лесного Ухаживания. В этот день принято ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца — весна у крыльца. Чайка прилетела — скоро лед пойдет.
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Погода в Украине
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Винница+4°... -2°
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Днепр+7°... -1°
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Донецк+9°... -3°
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Житомир+4°... -3°
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Запорожье+11°... 0°
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Ивано-Франковск+8°... -3°
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Киев+5°... -3°
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Кировоград+6°... -2°
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Луганск+8°... -3°
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Луцк+4°... -2°
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Львов+5°... -2°
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Николаев+8°... +3°
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Одесса+6°... +1°
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Полтава+2°... -3°
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Ровно+4°... -3°
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Симферополь+10°... +3°
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Сумы+2°... -11°
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Тернополь+5°... -2°
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Харьков+3°... -3°
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Херсон+8°... +2°
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Хмельницкий+6°... -4°
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Черкассы+5°... -4°
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Чернигов+3°... -11°
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Черновцы+9°... -2°