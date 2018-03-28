В Украине сегодня похолодает, местами пройдут дожди и снег (карта)

08:15, 28 марта 2018
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На юге до +12°.

В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН
В Украине сегодня ожидаются осадки / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда

На востоке без осадков, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

На западе Украины местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура до +9°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -12°. В центре местами пройдут дожди и мокрый снег, температура до +6°.

Прогноз на 28 марта / УНИАН
Прогноз на 28 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 марта - день лесного Ухаживания. В этот день принято ходить в лес и благодарить его за то, что он дает людям грибы и ягоды. Увидел скворца — весна у крыльца. Чайка прилетела — скоро лед пойдет.

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