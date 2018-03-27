В Киеве завтра без осадков, ночью похолодает до -6°

Днем в столице до +4°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 28 марта в Киеве без осадков, температура до -6°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:46, а зайдет в 19:21.

Как сообщал УНИАН, в среду, 28 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

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