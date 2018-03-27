Завтра в Украине похолодает, местами пройдут дожди и снег (видеопрогноз)

16:30, 27 марта 2018
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Осадков не ожидается на юге и востоке страны.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 28 марта, в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда

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