У берегов Японии произошло мощное землетрясение
Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от острова Ио.
Во вторник, 27 марта, у берегов Японии произошло произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 233 км от острова Ио. Очаг землетрясения залегал на глубине 35,8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 марта в акватории японского острова Хатидзе.
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