У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от острова Ио.

У берегов Японии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 27 марта, у берегов Японии произошло произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Читайте также Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали 18 человек

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 233 км от острова Ио. Очаг землетрясения залегал на глубине 35,8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 марта в акватории японского острова Хатидзе.