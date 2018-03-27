На севере Китая объявили "оранжевое" предупреждение о смоге

Ранее "оранжевое" предупреждение объявили в Пекине.

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В городе Тяньцзинь на севере Китая повысили уровень предупреждения о тумане до "оранжевого".

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В городе было введено ограничение на движение тяжелых транспортных средств в соответствии с четными и нечетными регистрационными номерами, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Отмечается, ранее "оранжевое" предупреждение объявили в Пекине.

В Китае действует четырехуровневая система оценки загрязнения воздуха, в которой степень загрязненности обозначается по мере нарастания синим, желтым, оранжевым и красным цветами.

Напомним, международный аэропорт "Одесса" 12 марта из-за густого тумана изменил график приема и отправки самолетов.