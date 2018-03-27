Среда принесет в Украину похолодание - синоптик
Осадков не ожидается лишь на Луганщине и Донетчине.
В среду, 28 марта, в Украине похолодает, пройдет мокрый снег.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
"28 марта мокрый снег вероятен в северных областях Украины, местами на западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавщины, Черкащины и северных районов Винницкой области. На остальной территории - периодический дождь. На Луганщине и Донетчине - существенные осадки вряд ли будут", - пишет она.
По словам Диденко, температура воздуха понизится до 0...+4 градусов. На юге-западе будет +6...+11 градусов. В Днепре, Кропивницком в течение дня +4...+7 градусов.
Напомним, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.
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