Среда принесет в Украину похолодание - синоптик

13:53, 27 марта 2018
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Осадков не ожидается лишь на Луганщине и Донетчине.

Завтра в Украину вернется мокрый снег / УНИАН
Завтра в Украину вернется мокрый снег / УНИАН

В среду, 28 марта, в Украине похолодает, пройдет мокрый снег.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

Об этом в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.

"28 марта мокрый снег вероятен в северных областях Украины, местами на западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавщины, Черкащины и северных районов Винницкой области. На остальной территории - периодический дождь. На Луганщине и Донетчине - существенные осадки вряд ли будут", - пишет она.

По словам Диденко, температура воздуха понизится до 0...+4 градусов. На юге-западе будет +6...+11 градусов. В Днепре, Кропивницком в течение дня +4...+7 градусов.

Напомним, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

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