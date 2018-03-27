Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты

12:35, 27 марта 2018
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Некоторые местные жители обратились за медицинской помощью.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Мощный ветер в Азербайджане снес крышы, повалил деревья и рекламные щиты и оборвал линии электропередач.

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Из-за непогоды постралали Джалилабадский, Гейгельский, Дашкесанский и Масаллинский районы, передает "РИА Новости".

Так, в городе Масаллы ветром повалены десятки столбов связи и ЛЭП. На некоторых улицах ограничено движение транспорта. В Дашкесане повреждены более 80 зданий, некоторые местные жители обратились за медицинской помощью.

Напомним, части провинции Гаутенг в Южно-Африканской республике пострадали от сильного шторма.

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