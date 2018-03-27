Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма

11:37, 27 марта 2018
7

Сильный ветер повалил деревья, а ливни затопили несколько дорог.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Части провинции Гаутенг в Южно-Африканской республике пострадали от сильного шторма.

Нью-Йорк накрыл снежный шторм (фоторепортаж)

В некоторых районах за 24 часа выпала месячная норма осадков, передает Floodlist.

Сильнее других пострадали районы рядом с Йоханнесбургом и Преторией. Здесь сильный ветер повалил деревья, а ливни затопили несколько дорог, что вызвало проблемы с движением транспорта.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в результате сильного ливня в Сан-Паулу (Бразилия) погибли три человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты Мощный ветер в Азербайджане повалил деревья и рекламные щиты
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8° В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Иране вспыхнули сильные лесные пожары В Иране вспыхнули сильные лесные пожары
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
77 %
767 мм
3.0 м/с
88 %
Лента новостей