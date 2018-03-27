Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма

Сильный ветер повалил деревья, а ливни затопили несколько дорог.

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Части провинции Гаутенг в Южно-Африканской республике пострадали от сильного шторма.

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В некоторых районах за 24 часа выпала месячная норма осадков, передает Floodlist.

Сильнее других пострадали районы рядом с Йоханнесбургом и Преторией. Здесь сильный ветер повалил деревья, а ливни затопили несколько дорог, что вызвало проблемы с движением транспорта.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в результате сильного ливня в Сан-Паулу (Бразилия) погибли три человека.