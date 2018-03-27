Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
Сильный ветер повалил деревья, а ливни затопили несколько дорог.
Части провинции Гаутенг в Южно-Африканской республике пострадали от сильного шторма.
Нью-Йорк накрыл снежный шторм (фоторепортаж)
В некоторых районах за 24 часа выпала месячная норма осадков, передает Floodlist.
Сильнее других пострадали районы рядом с Йоханнесбургом и Преторией. Здесь сильный ветер повалил деревья, а ливни затопили несколько дорог, что вызвало проблемы с движением транспорта.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, в результате сильного ливня в Сан-Паулу (Бразилия) погибли три человека.
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