С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда

10:35, 27 марта 2018
53
0

На реках и водохранилищах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда.

На днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда.УНИАН
На днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда / УНИАН

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовых явлений нет) ожидается начало разрушения льда.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики отмечают, что на реках и водохранилищах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда.

Кроме того, 27-30 марта на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.) в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков в городе.

Напомним, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)
В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6 В Чили произошло землетрясение магнитудой 5,6
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на реках
Десять человек стали жертвами ливней в Индии Десять человек стали жертвами ливней в Индии
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°
В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта) В Украине сегодня будет жарко, местами пройдут дожди с грозами (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 29 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
62 %
762 мм
3.5 м/с
2 %
Лента новостей