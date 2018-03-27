С 27 марта на днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда

На реках и водохранилищах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда.

На днепровских водохранилищах ожидается начало разрушения льда / УНИАН

С 27 марта на днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища, где ледовых явлений нет) ожидается начало разрушения льда.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Также синоптики отмечают, что на реках и водохранилищах ожидается постепенное ослабление ледостава, на реках Правобережье - разрушение и очистка от льда.

Кроме того, 27-30 марта на украинском участке Дуная возле г. Вилково (Одесская обл.) в связи с прохождением волны половодья ожидается сохранение опасных уровней воды (в пределах 155-165 см над нулем поста), при которых наблюдается затопление пониженных незаселенных участков в городе.

Напомним, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.