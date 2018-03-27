В Мексике произошло землетрясение

09:34, 27 марта 2018
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Мексике произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 27 марта, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,5.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 84 км на восток от населенного пункта Пуэрто Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 6,7 в Папуа-Новой Гвинее погибли 18 человек.

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