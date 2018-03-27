В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +8°

Вечером похолодает до +4°.

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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 марта, в Киеве без осадков, температура до +8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 06:48, а зайдет в 19:19.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

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