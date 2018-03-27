В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)
На востоке ожидается мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
На востоке дожди и мокрый снег, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +8°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +8°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.
Согласно народному прогнозу, если 27 марта кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
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Погода в Украине
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Винница+28°... +17°
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Днепр+31°... +19°
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Донецк+32°... +17°
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Житомир+26°... +16°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+20°... +14°
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Киев+27°... +17°
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Кировоград+32°... +18°
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Луганск+32°... +16°
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Луцк+22°... +12°
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Львов+21°... +13°
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Николаев+34°... +20°
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Одесса+33°... +19°
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Полтава+27°... +18°
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Ровно+21°... +12°
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Симферополь+32°... +17°
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Сумы+23°... +15°
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Тернополь+20°... +13°
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Харьков+26°... +16°
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Херсон+34°... +20°
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Хмельницкий+22°... +13°
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Черкассы+29°... +18°
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Чернигов+24°... +16°
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Черновцы+20°... +16°
Виргиния, США
+ 29 °
Практически безоблачно
Погода Стерлинг
Ощущается как: +29 °
Влажность: 62 %
Давление: 762 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Фаза луны:
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