В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)

08:15, 27 марта 2018
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На востоке ожидается мокрый снег.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

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На востоке дожди и мокрый снег, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +8°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +8°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН
Прогноз на 27 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 27 марта кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

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