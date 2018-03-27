В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на юге потеплеет до +13° (карта)

На востоке ожидается мокрый снег.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

Читайте также Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)

На востоке дожди и мокрый снег, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +8°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +8°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.

Прогноз на 27 марта / УНИАН

Согласно народному прогнозу, если 27 марта кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.