В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°

17:00, 26 марта 2018
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Ветер в столице переменный, до 2,4 м/с.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 27 марта, в Киеве без осадков, температура до +8°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +4°. Ветер переменный, до 2,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 06:48, а зайдет в 19:19.

Как сообщал УНИАН, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

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