Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)
Без осадков будет на юге и севере страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
На востоке дожди и мокрый снег, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +8°.
В северных областях переменная облачность. Температура до +8°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.
Согласно народному прогнозу, если 27 марта кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 27 марта
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+3°... -2°
-
Днепропетровск+5°... 0°
-
Донецк+6°... -1°
-
Житомир+7°... -2°
-
Запорожье+8°... +2°
-
Ивано-Франковск+7°... -7°
-
Киев+6°... -3°
-
Кировоград+4°... 0°
-
Луганск+6°... -2°
-
Луцк+9°... -1°
-
Львов+8°... 0°
-
Николаев+7°... +4°
-
Одесса+4°... +2°
-
Полтава+5°... 0°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+13°... +7°
-
Сумы+3°... -4°
-
Тернополь+6°... -2°
-
Харьков+4°... -4°
-
Херсон+10°... +4°
-
Хмельницкий+7°... -3°
-
Черкассы+7°... 0°
-
Чернигов+6°... -3°
-
Черновцы+6°... -4°
Виргиния, США
0 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -3 °
Влажность: 62 %
Давление: 767 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 07:04
Закат 19:27
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей