Завтра в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13° (видеопрогноз)

16:30, 26 марта 2018
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Без осадков будет на юге и севере страны.

Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН
Завтра в Украине ожидаются осадки / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 27 марта в Украине местами пройдут дожди и снег, на юге до +13°.

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На востоке дожди и мокрый снег, температура до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +8°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +8°. В центре пройдут дожди, температура до +8°.

Согласно народному прогнозу, если 27 марта кричат галки, а дятел долбит по дереву, то погода будет солнечной.

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