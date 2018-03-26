В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Кимбе.
В понедельник, 26 марта, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6.
Число жертв землетрясения в Папуа-Новой Гвинее возросло до 80 человек
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 149 км на восток от города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 марта в акватории японского острова Хатидзе.
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