Эпицентр подземных толчков располагался недалеко от города Кимбе.

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В понедельник, 26 марта, в Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6.

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Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 149 км на восток от города Кимбе. Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,1 произошло 25 марта в акватории японского острова Хатидзе.