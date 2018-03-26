В Иране вспыхнули сильные лесные пожары

От пожаров пострадали провинции Гилян и Мазендеран.

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В иранских провинциях Гилян и Мазендеран 24 марта вспыхнули сильные лесные пожары.

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Сейчас работы по тушению продолжаются, передает Синьхуа со ссылкой на местное информационное агентство Тасним.

В настоящее время ощущается острая потребность в вертолетах для тушения пожара с воздуха. Отмечается, что жители близлежащих деревень и городов уже эвакуированы. Дороги в соседних районах временно перекрыты.

Напомним, в австралийском штате Новый Южный Уэльс площадь лесного пожара превысила 1 тыс. гектаров.